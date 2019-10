di Lina Paronetto

PONZANO (TREVISO) - «Leggere notizie come questa fa pensare male, fa temere che ci sia qualcuno che non vuole arrivare alla verità». Il sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio, commenta così la scomparsa, da sei mesi, di Hugo Marino , coordinatore delle ricerche del relitto del bimotore della Transaven sul quale il 4 gennaio del 2008 volavano 9 cittadini italiani in vacanza, diretti nell'arcipelago di Los Roques, al largo del Venezuela. Tra loro, la famiglia Durante di Ponzano: papà Paolo, mamma Bruna Guernieri, e le figliolette Emma Viola e Sofia. La sensazione è che via via nel tempo coloro che si sono adoperati per scoprire cos'è realmente successo quel giorno, ritrovare la carcassa dell'aereo e riportare a casa i resti dei passeggeri, stiano scomparendo. «Il primo pensiero che ho fatto è stato negativo -conferma Baseggio- É inevitabile pensare male, pensare che lì lo Stato non c'è, che