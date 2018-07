Lorenzo, l'eroe che ha bloccato il pusher, è un seminarsita di 18 anni

di Lina Paronetto

TREVISO - Dal placcaggio ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della stazione, sembrava dover essere un rugbista. E invece gioca a calcio. Dalla prontezza, un futuro poliziotto. E invece studia in seminario. Ha da ieri un nome, un cognome e una storia il giovane protagonista del rocambolesco arresto di un pusher nigeriano in stazione dei treni, a Treviso. Il video della cattura sta facendo in queste ore il giro d'Italia, ma Lorenzo Pecoraro, 18 anni appena, di Santa Bona, quartiere nella prima periferia di Treviso, tutto questo clamore non se lo aspettava. E neppure l'appello lanciato dal sindaco Mario Conte sui social allo sconosciuto eroe, quello a farsi avanti per un pubblico ringraziamento. Lorenzo lo ha accolto volentieri e ieri mattina nella sala arazzi di Ca' Sugana ha ricevuto una targa e un attestato, ma soprattutto il grazie dell'amministrazione comunale e degli stessi agenti della Polizia locale che ha aiutato a bloccare, venerdì scorso, lo spacciatore.