Si stacca la benna dall'escavatore: feriti imprenditore e operaio, entrambi ricoverati

LOREGGIA - Incidente sul lavoro oggi, lunedì 19 aprile, alle ore 14.40 a Loreggia in via Montegrappa 1 all'interno della ditta Mason. Sono rimasti coinvolti, il titolare M. F. di 56 anni, e un operaio dipendente B. M., 32 anni, residente a Borso del Grappa (Tv). Nel costruire una recinzione con pali in ferro mediante l'escavatore, la benna si è staccata dal braccio, cadendo addosso alle due persone. Il titolare, ferito alla testa, è stato trasportato con l'ambulanza nell'ospedale di Camposampiero. Loperaio, invece, è stato trasportato a Padova con l'elicottero, ferito all'addome e alla schiena. Sul posto gli addetti dello Spisal.