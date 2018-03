Patron della concessionaria Nord Mec ucciso in un mese dal male silenzioso

di Manuela Collodet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - La vita l'ha abbandonatoUcciso da un, che mai si era fatto sentire. Se non a metà febbraio con sintomi che tutto parevano tranne che l'inizio della fine.Venerdì sera è morto nel reparto di terapia intensiva del Ca' Foncello, accompagnato nel suo ultimo viaggio dalla moglieFondatore delladi San Giuseppe, ora gestita dal suo socio storico,Livio era vita pura. Un uomo che aveva scelto di iniziare la sua gavetta nella società del padre, la Union tour, guidando pulmam gran turismo per poter girare l'Europa.con un pezzo di terra, una roulotte e i soldi della banche, come diceva lui, aveva dato il via a quella che sarebbe diventata una delle più grandi concessionarie d'auto della Marca....