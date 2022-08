Butta l'anti insetti sulla siepe facendo infuriare il vicino che lo minaccia con un'accetta: attimi di paura nel vittoriese

VITTORIO VENETO - Lite tra vicini di casa finisce a colpi d'accetta. Un acceso litigio ieri sera, 16 agosto, attorno alle 19 in un piccolo centro del trevigiano dove sono intervenuti i Carabinieri di Vittorio Veneto.

La lite scattata per il diserbante

Stando ai primi accertamenti, pare che a scatenare il diverbio sia stato l'uso da parte di un uomo di 62 anni di prodotti antiparassitari e anti insetti sulla siepe del giardino della propria abitazione. Una manovra che ha scatenato l'ira del vicino 79enne che si è agitato perchè i fumi dei prodotti invadevano anche il suo giardino. Dopo minacce pesanti, il vicino più anziano ha preso in mano un'accetta che teneva all'interno del suo kit per il giardinaggio. Brandendo l'arnese in mano, il vicino ha anche urlato all'altro «Ti sparo». Durante gli accertamenti, i Carabinieri hanno anche rinvenuto a casa del 79enne una pistola scacciacani priva del tappo rosso. Sia l'accetta che la rumorosa pistola per allontanare gli animali, sono state sequestrate e per il 79enne è scattata la denuncia per minaccia aggravata.