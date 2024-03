Aggressione a Treviso. Donna accoltella il vicino di casa sul pianerottolo di un condominio nel Quartiere Latino. Il motivo? La musica troppo alta

TREVISO - Donna accoltella il vicino sul pianerotto. L'aggressione è avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 marzo, nella zona del Quartiere Latino. Al culmine dell'ennesima lite per musica alta e dissidi di vicinato, una 48enne originaria dell'Est Europa ha aggredito il vicino sul pianerottolo del condominio, sferrandogli due fendenti con un coltello da cucina. I colpi al fianco e alla mano che l'uomo aveva tentato di utilizzare per difendersi. Sul posto una gazzella del nucleo radiomobile dei Carabinieri. Il ferito, un 38enne, è stato portato in ospedale dove fortunatamente ha riportato una prognosi inferiore ai 20 giorni. Sequestrato un coltello, la donna è stata denunciata e la sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Ubriaco in via Toniolo

Ieri, 20 marzo, in tarda serata, Carabinieri impegnati in attività di prevenzione nel centro di Treviso hanno identificato un 35enne italiano. L'uomo, controllato dai militari in via Toniolo era ubriaco, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria anche in violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in altra località del territorio nazionale, cui era sottoposto dal giugno 2023.