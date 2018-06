Lite tra due tunisini, lo colpisce al collo con un coccio aguzzo di bottiglia

TREVISO - Poteva finire veramente male la lite tra due tunisini, poco prima delle 15 di oggi in viale Nino Bixio a Treviso, nelle vicinanze del bar Stadio. Uno dei due, quando gli uomini della Volante sono piombati sul posto, era ancora agitatissimo e stringeva ancora nella mano insanguinata un aguzzo coccio di bottiglia, anche quello tutto sporco di sangue. Ai poliziotti, lo straniero, H.M., 50 anni, ha raccontato di aver avuto una lite con un altro tunisino, e continuava a inveire contro di lui. Dopo breve ricerca nella zona, anche il secondo immigrato è stato trovato: si era nascosto nella toilette del bar per sfuggire all'ira del suo connazionale. Ha dichiarato di di essere giunto in sella alla bicicletta e senza motivo il suo connazionale si è scagliato contro di lui, aggredendolo verbalmente, rompendo una bottiglia e puntandogli i cocci alla gola. La vittima ha ricevuto le cure mediche necessarie a causa delle escoriazioni sul collo causate dal vetro aguzzo. Il cinquantenne che l'ha aggredito armato di cocci di vetro è stato portato in Questura e denunciato per lesioni aggravate.

