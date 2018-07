Irrompe dall'ex moglie e la minaccia: arrestato 36enne trevigiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - I militari del Nor e quelli della stazione di Casale sul Ssile sono intervenuti ieri sera intorno alle 21 in località Campocroce di Mogliano per una lite tra ex coniugi che stava degenerando. Durante il controllo l’atteggiamento dell’uomo ha insospettito i militari portandoli ad approfondire: sull'auto che aveva parcheggiato lontano dall’abitazione, aveva un grosso coltello ed un bastone di legno lungo più di un metro che per fortuna non ha utilizzato.L. F., 36 anni, residente a Preganziol è stato denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere mentre la controparte è stata invitata a sporgere querela per le eventuali minacce ed ingiurie ricevute.