Lite nel locale, tira fuori la scacciacani e lo terrorizza davanti a figli e clienti

MONTEBELLUNA - Litiga per futili motivi con un cliente in un locale e lo minaccia con la scacciacani davanti ai figli e ad altri avventori. Poi scappa, ma viene subito rintracciato. E' successo al "circolo degli artisti" in via Piave a Montebelluna. Subito dopo L.M moldavo, 38 anni si è dato alla fuga. Durata poco, perchè due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Montebelluna l'hanno rintracciato e perquisito trovando la pistola e un coltello. L'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.