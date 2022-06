Litigano al bar, conficca nella tempia di un 21enne una freccetta: è caccia all'aggressore

MONTEBELLUNA - Gli ha conficcato una freccetta nella tempia a seguito di un diverbio e poi è scappato. Il fatto, su cui stanno indagando i carabinieri, è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, 30 giugno, intorno alle 18 in un bar di piazza Marconi nel centro di Montebelluna. Un 21enne si trovava nel locale quando gli si è avvicinato un altro giovane che non conosceva: fatto sta che hanno litigato furiosamente e il giovane ha preso una freccetta di quelle per il tiro al bersaglio e l'ha conficcata nella tempia del 21enne. Dopo di che è scappato.

I carabinieri di Montebelluna sono immediatamente arrivati sul posto per indagare: va capito quale sia stato il motivo del litigio. Nel frattempo il 21enne è stato accompagnato in ospedale e gli è stato estratto il punteruolo.

Al vaglio i filmati della sorveglianza cittadina. Dalle prime ricostruzioni pare i che i due ragazzi non si conoscessero.