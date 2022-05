SANTA LUCIA - Si sono presi tre giorni per riflettere. E poi è arrivata la decisione: la lista che fa riferimento al primo cittadino uscente Riccardo Szumski ha presentato ricorso al Tar del Veneto contro l'esclusione dalle elezioni comunali del 12 giugno. Non solo. Ieri, 19 maggio, è stata di fatto annunciata una battaglia legale totale, che potrebbe coinvolgere pure la Prefettura. La civica Insieme per Santa Lucia, guidata dal candidato sindaco Luca Bellotto, attuale vice di Szumski, è stata ricusata dalla commissione elettorale circondariale della Prefettura perché i moduli della raccolta firme erano stati presentati senza il timbro di continuità tra un foglio e l'altro. «C'è la sensazione di essere stati indotti in errore - spiega Bellotto - adesso ci concentriamo sul ricorso al Tar per la riammissione della lista. E di seguito i nostri legali valuteranno la presenza di eventuali responsabilità, sia amministrative che penali». Scatterà una denuncia contro la commissione elettorale della Prefettura? «Non abbiamo ancora elementi per dire chi, come e perché - specifica lo stesso Bellotto - quel che è certo, innanzitutto, è che i cittadini di Santa Lucia meritano di potersi esprimere democraticamente scegliendo tra due liste». Il precedente di Oderzo, finito con l'effettiva esclusione di candidati sindaci e liste, non spaventa. «Siamo estremamente fiduciosi rispetto al ricorso», assicura Bellotto. Lui, stando a quanto traspare, si accontenterebbe della riammissione della civica. Szumski, invece, chiarisce subito che in ogni caso si andrà fino in fondo.

LE VALUTAZIONI

«Con i nostri legali ora abbiamo risposto alle contestazioni relative alla ricusazione - sottolinea - ma poi verranno valutate anche eventuali altre situazioni. Non finirà a tarallucci e vino. Se emergeranno delle responsabilità, ognuno si prenderà le proprie». A proposito di responsabilità, com'è nato l'inghippo che ha portato alla clamorosa esclusione? La lista si è effettivamente dimenticata di suggellare la raccolta di firme con i timbri di continuità, previsti dal regolamento per scongiurare il rischio che possano essere inseriti fogli con sottoscrizioni raccolte per altri motivi.

I TEMPI

«Ma non è l'unica possibilità. Le firme, ad esempio ci sono tutte - chiarisce Szumski - indicando parte delle motivazioni del ricorso per di più, avevamo presentato la lista venerdì, a fronte della scadenza fissata per le 12 di sabato». Tradotto: se qualcosa non andava, c'era il tempo per evidenziarlo e correre ai ripari. Dopotutto sono solo 20 le firme richieste oggi per presentare una lista. La civica di Bellotto ne aveva presentate 28, per sicurezza. «Sarebbe bastato un attimo per sistemarle», ribadisce il primo cittadino uscente. In paese negli ultimi giorni sono circolate voci di ogni tipo. Compresa quella che parlava di un errore fatto apposta per puntare al commissariamento del Comune, così da poter riproporre Szumski come candidato sindaco già l'anno prossimo, cosa tra l'altro tecnicamente non possibile. Bellotto, in ogni caso, la smentisce nel modo più categorico. Altri cittadini sono convinti che a qualcuno non sia sembrato vero cogliere la palla al balzo per mettere così fine all'epopea di Szumski in municipio. Su questo il sindaco uscente alza le mani. Intanto non si vuole nemmeno pensare alla possibilità che resti in corsa solo la lista di Fiorenzo Fantinel, candidato sindaco della civica Patto per Santa Lucia, che in una corsa solitaria avrebbe come unico sfidate il quorum, abbassato al 40% degli aventi diritto al voto, per evitare il commissariamento del Comune. Tanto che la lista di Bellotto, ieri presente al completo per annunciare il ricorso al Tar (a parte alcuni assenti giustificati per motivi di lavoro), ha già confermato tutti gli appuntamenti elettorali. L'esito del ricorso è atteso per l'inizio della prossima settimana. Dopodiché, in base all'indirizzo, si aprirà un nuovo capitolo.