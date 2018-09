Grave lutto nel mondo dell'arte: morto il professor Lionello Puppi

CONEGLIANO -, fra i massimi esponenti della storia dell'arte italiana. Putti è scomparso improvvisamente all'età di 86 anni, nato a, risiedeva a. Ha insegnato a Padova, a Venezia, è stato senatore del Pci per due anni.«Esprimo le mie personali condoglianze e quelle dell'intera Regione alla famiglia del professor Puppi: la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la cultura veneta e italiana». Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ricorda il professore. «Ha insegnato in alcuni dei più importanti atenei veneti, ricoprendo ruoli di prestigio e rilevanza in diverse istituzioni culturali - conclude Zaia -, ma il lavoro prezioso che il professor Puppi ci lascia sono i suoi studi scientifici su Andrea Palladio: questo straordinario interesse e la sua passione per l'opera del grande architetto veneto hanno prodotto un'eredità di enorme valore storico e culturale».