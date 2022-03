CASTELFRANCO VENETO - Luca è un papà supereroe. Il suo potere? L'aver sconfitto la malattia per veder crescere il suo piccolo Jacopo di 5 anni. Era il febbraio del 2012, Luca 33enne residente a Loria, conviveva con Vanna, l'allora sua fidanzata e oggi sua moglie, quando ha scoperto di avere un linfoma non Hodgkin terzo stadio, una forma tumorale che colpisce i linfonodi. E in occasione della giornata dedicata ai papà, l'Istituto oncologico Veneto con sede a Castelfranco e a Padova, ripercorre la sua storia per lanciare un messaggio di resilienza e di augurio a tutti i supereroi del quotidiano che lottano, ognuno a modo loro, per stare vicino ai figli. «La malattia insegna a capitalizzare il tempo, ancor di più se sei giovane, inserito in un tessuto sociale, familiare, lavorativo sottolinea il direttore generale dello Iov, Patrizia Benini La testimonianza di Luca per lanciare un messaggio di speranza a tutti coloro che stanno affrontando la malattia, un percorso sempre angosciante, spesso tortuoso. Vogliamo celebrare la festa di tutti i padri».



La storia di Luca è fatta di immagini in bianco e nero, ritoccate, per non far vedere la verità amara dietro a quel dolce sorriso. Ma è soprattutto un percorso di coraggio e d'amore. «È febbraio 2012, ho 33 anni, convivo con la mia fidanzata, ho un lavoro autonomo, sono sportivo, gioco a calcio e mi alleno tre volte la settimana, sto ristrutturando casa e a settembre mi sposo ripercorre così quei giorni il papà di Loria - Tutto programmato, pianificato, fantastico. Improvvisamente il quadro idilliaco cade rumorosamente dal chiodo. Una sera sto male, vomito e al mattino mi trovo con gli occhi viola».



IL DRAMMALuca, nemmeno troppo preoccupato, va così dal medico per capire cosa sia successo e si sente rispondere che quegli occhi viola dipendono dallo sforzo fatto la sera prima quando è stato male. «Tutto allora passa in secondo piano, o quasi spiega La mia attenzione si concentra sul matrimonio di mio fratello, di lì a pochi giorni. Non importa per le foto della cerimonia, basta modificarle. Ma la verità è che non ero proprio uno spettacolo. Trascorrono i giorni, più di un mese e l'ultimo lunedì di marzo mi sveglio che mi fa male il braccio sinistro, la notte successiva un dolore continuo, il martedì idem, mercoledì lo stesso, e allora si va in ospedale». Luca viene ricoverato per 6 giorni fino al giovedì santo, con una diagnosi di pericardite, linfonodi gonfi e una massa che deve essere identificata nella zona del Timo. «Torno a casa, tutti erano preoccupati ricorda - Prima dell'esame di fine aprile, il medico mi dice Luca, qualunque cosa sia, testa bassa e avanti che ce la fai». Esito: linfoma non Hodgkin terzo stadio. Il mio medico di base mi dice: Andiamo a Padova, facciamo un prelievo per esame istologico al Policlinico e poi si fa quello che si deve fare. Allo Iov conosco la dottoressa Savina Aversa, indimenticabile che mi dice dobbiamo fare queste terapie, ma il destino te lo decidi tu».



IL PERCORSO

Luca inizia così il suo percorso di cure ma soprattutto il suo cammino verso una nuova consapevolezza fatta di paure, resilienza e voglia di vincere. Allo Iov conosce il dottor Dario Marino che gli è sempre stato accanto. «Ecco sembra tutto semplice, sembra tutto facile, dai che di sicuro si risolve afferma Luca - Si lo è, quando hai vicino chi ti vuole bene e ti sostiene. Oggi sto bene, sono sposato, e nel 2017 sono diventato papà di Jacopo». E ora anche quelle foto in bianco e nero che Luca scattava perché nascondevano il suo volto pallido, la stanchezza e la malattia, sono tornate colorate. «Nella vita dobbiamo cercare di avere meno paura del male conclude Luca - per quanto possibile accettarlo, avere fiducia, non abbattersi, non mollare, sorridere per dare speranza».