Non solo Bengala Fire: Lily Blue sbanca il talent di Canale 5

CORNUDA- Dopo i Bengala Fire a X-Factor, Cornuda colpisce ancora nel piccolo schermo e Ludovica Bolzonello, in arte Lily Blue, si rivela un successo a Tú sí que vales. La 28enne di Cornuda lavora come impiegata in un'agenzia pubblicitaria di Castelfranco, ma è la musica che sin da bambina le ha fatto brillare gli occhi. Questa grande passione l'ha portata sabato scorso sul palco di Tú sí che vales, il talent show trasmesso in prima serata su Canale 5, dove la sua voce particolare ha conquistato tutti. «È stata un'esperienza che porterò sempre nel cuore. Ho ottenuto 5 sì, anche quello di Rudy Zerbi che forse temevo di più -racconta Ludovica- Proprio Rudy mi ha fatto un grande complimento: quello di essere una delle pochissime donne in Italia a cimentarmi in questo genere. Maria de Filippi è molto empatica e Gerry Scotti molto dolce».

PROMOSSA DA TUTTI

Oltre al consenso dei giudici, Ludovica ha convinto anche il pubblico, che ha applaudito al brano inedito Bad, già disponibile su Spotify e su tutti i principali digital stores. Ma l'esperienza su Canale 5 non è la prima soddisfazione che Ludovica conquista. Nel 2016 la 28enne ha collaborato con Gué Pequeno e Marrakesh, a cui ha prestato la sua voce per il ritornello di Money. «Il mondo della musica non è un mondo facile e resto con i piedi per terra, ma mai dire mai -continua- ho fatto i casting quest'estate ed è stato un onore avere di fronte a me Mamo Giovenco, direttore artistico di Amici». Ludovica, infatti, non vuole smettere di inseguire la sua passione: a fine anno uscirà il suo disco, un EP su cui ha lavorato assieme al suo produttore Mark Hiroshima, un progetto musicale urban pop con influenze hip-hop, reggae e r&b.



GODERSI IL MOMENTO

«Ero molto emozionata prima di salire sul palco, ma la redazione mi ha fatto sentire a casa e quando ho iniziato a cantare ho pensato solo a godermi il momento -racconta Lily Blue- la mia famiglia si è commossa molto, perché dopo anni che mi impegno nei miei progetti, finalmente hanno potuto vedermi per la prima volta in tv ed è stata una soddisfazione anche per loro». Cornuda si rivela quindi il paese dei giovani talenti e Ludovica si riferisce anche ai suoi concittadini, i Bengala Fire, concorrenti di X-Factor: «È stata una strana coincidenza ed è anche un modo per valorizzare Cornuda. Non li conoscevo di persona ma ci siamo sentiti e mi hanno fatto i complimenti. Spero di incontrarli presto».