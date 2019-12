di Paolo Calia

TREVISO Sulla carta sono tutti d'accordo: la cittadinanza onoraria a Liliana Segre va data. All'atto pratico Lega e centrosinistra sono invece divisi su tutto. A Treviso il clima si scalda in vista del consiglio comunale del prossimo 18 dicembre, quando si discuterà sull'opportunità di concedere il massimo riconoscimento cittadino alla senatrice a vita, reduce dal campo di sterminio di, testimone di una verità orribile che per decenni non ha mai smesso di ricordare. E oggi bersaglio di una campagna di odio che la costringe a girare sotto scorta. Treviso vuole riconoscere i suoi meriti: su questo le forze politiche sono d'accordo. Ma sono estremamente divise sulle strade da percorrere. E infatti in discussione arriveranno ben due mozioni: una proposta dal Pd e sostenuta da tutte le forze di centrosinistra e una firmata dal capogruppo della Lega Riccardo Barbisan e appoggiata dal centrodestra. Due