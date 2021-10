Lotta contro i tumori, donazione di seimila euro da Casa Paladin con i vini di "Life in Rosé"

TREVISO - Grazie al progetto Life in Rosé sono stati devoluti 6.000 euro alla sezione di Treviso della LILT per contribuire al sostegno della ricerca sul tumore al seno. L'impegno è di Casa Paladin, azienda vinicola di Annone Veneto dei fratelli Roberto e Carlo Paladin, che con i rosè Bosco del Merlo Prosecco e Pinot Grigio supporta dal 2018 la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione trevigiana. Quest’anno è stato raggiunto il traguardo di 6.000 euro che, sommati a quelli raccolti dalle campagne precedenti, ha permesso di devolvere 11.000 euro per la ricerca sul tumore al seno.

Un risultato annunciato da Francesca, Roberto e Martina Paladin all'evento con Nelly Raisi Mantovani, vicepresidente LILT Treviso, il senologo Christian Rizzetto e i presidenti del Consorzio di Tutela Prosecco Doc Stefano Zanette e del DOC delle Venezie Albino Armani. Come sede è stata scelta la proseccheria Ai Soffioni, nel cuore di Treviso.

Casa Paladin è stata la prima azienda vitivinicola a supportare l’associazione contribuendo così alla campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno.