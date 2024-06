Fine anno al liceo Canova di Treviso tra dinosauri, bottiglie shakerate e multe

TREVISO - Fine anno al liceo Canova. Oggi, 8 giugno, gli studenti hanno riempito il piazzale davanti all'ingresso della loro scuola per un momento di svago collettivo prima di salutare l'anno scolastico. Vestiti bizzarri (è comparso anche un dinosauro), brindisi con "bottiglia shakerata" e selfie. Ma non sono mancati anche dei disguidi che hanno rovinato la festa a qualcuno. Dei ragazzi hanno sfrecciato davanti al liceo in sella ad un motorino senza indossare il casco e sono stati fermati dalla polizia locale che si trovava lì per controllare la situazione: multati. (video di Mauro Favaro)