Licenziato mentre è in ospedale Contarina deve reintegrarlo

TREVISO - La società di servizi ambientali Contarina, di Spresiano (Treviso), dovrà reintegrare un dipendente licenziato nel 2016 mentre si trovava ricoverato all'ospedale in seguito ad un problema occorso durante una vacanza nel suo paese d'origine.



Il lavoratore, assistito dalla Cisl di Treviso, ha proposto ricorso ed oggi il giudice del lavoro di Treviso ha riconosciuto la correttezza del suo comportamento. «Situazioni come questa - spiega il Segretario amministrativo regionale della Fit Cisl Veneto Maurizio Fonti - sono deprecabili, perché non si può licenziare un lavoratore con questa facilità, senza tenere conto delle conseguenze negative che si abbattono su una famiglia che si ritrova improvvisamente senza reddito».

