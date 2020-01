Dipendente licenziato perché accusato di rubare in azienda: assolto dopo 6 anni

MORIAGO (TREVISO) - Licenziato perché accusato di derubare l'azienda per cui lavorava. Dopo cinque anni e mezzo di battaglia legale, Mirko Gualtierotti, 46enne residente a Quero difeso in aula dall'avvocato Massimiliano Paniz, è stato dichiarato del tutto estraneo ai fatti contestati e assolto con formula piena perché il fatto non sussiste.



«Finalmente si è fatta chiarezza - ha affermato il 46enne - Sono stato accusato ingiustamente e nel mio paese sono passato per quello che non sono». La vicenda risale al luglio 2014 quando al 46enne è arrivata la lettera di licenziamento da parte della Tecnotenda di Moriago della Battaglia, la ditta per cui lavorava ormai da sette anni. Il motivo è presto spiegato: l'azienda si era accorta di diversi ammanchi nel magazzino e il sospetto era ricaduto sul dipendente. I vertici hanno così sporto denuncia dando il via alle indagini.



Le forze dell'ordine, ottenuto il via libera dal gip, avevano effettuato una perquisizione nella casa del 46enne trovando diverso materiale compatibile con quello che commercia la Tecnotenda, ovvero tende da sole e da esterno. Trovata la prova del presunto furto (l'azienda accusava il dipendente anche di vendere quel materiale online e tramite annunci su settimanali dedicati, ndr), la Procura ha formalizzato l'ipotesi di reato in furto aggravato dalla prestazione d'opera. Gualtierotti si è sempre dichiarato innocente e, non scegliendo alcun rito alternativo, ha deciso di affrontare il dibattimento per dimostrare di non aver mai sottratto nulla alla sua ex azienda. Il giudice gli ha dato ragione. Ora per il 46enne inizia una nuova battaglia: in sede civile infatti intenterà causa per avere il tfr che finora non ha mai visto proprio per l'accusa che pendeva sulla sua testa.

Ultimo aggiornamento: 13:00