CONEGLIANO - Un ragazzo di buona famiglia, come si diceva una volta, ha trovato un portafoglio e con tutto quello che conteneva - compresa una somma di denaro che avrebbe fatto gola a più di qualcuno - compiendo un gesto encomiabile, lo ha portato al commissariato della polizia di Stato in via Maggiore Piovesana, perché potesse essere consegnato al proprietario che lo aveva smarrito. Il malcapitato probabilmente lo aveva infilato male nella tasca ed era finito a terra, senza che se ne accorgesse.



IL RAGAZZO

Il protagonista di questo straordinario gesto di onestà e senso civico, che dovrebbe essere preso come esempio da altri, è uno studente di 17 anni, i cui genitori sono due noti e stimati professionisti. Il papà è medico in ospedale e la mamma esercita l’attività di avvocato, i quali possono essere giustamente orgogliosi per i valori che sono riusciti a trasmettergli. Il ragazzo frequenta il secondo anno dello Scientifico al Liceo Marconi di via Kennedy, un istituto che eccelle non solo per la qualità dell’insegnamento, come gli è riconosciuto dalle graduatorie che vengono stilate a livello nazionale, ma anche si portano avanti iniziative e progetti di carattere sociale e solidale, di cui gli studenti sono protagonisti. Il preside Stefano Da Ros, quando lo ha appreso, ha commentato: «È per tutti noi una grande e bella notizia, che fa piacere».



IL GESTO

Nella serata di sabato scorso, il ragazzo era a piedi e ha rinvenuto il portafoglio all'inizio di via Leonardo da Vinci, nel quartiere di Monticella, poco lontano dalla propria abitazione. Non ha avuto esitazioni e non ci ha pensato due volte, forse pensando allo stato d'animo di chi lo aveva smarrito. Alle 19 lo ha portato al commissariato di via Maggior Piovesana, dove sono riusciti a risalire a proprietario e al suo telefono cellulare. È stato chiamato nelle prime ore del pomeriggio di domenica scorsa e invitato a presentarsi. Non mancava proprio nulla, dalla carta di identità alla patente, dal bancomat alla carta di credito, dalle tessere sanitarie ad altri documenti personali importanti e alcuni oggetti di valore affettivo, oltre che una somma di denaro in contanti di circa 300 euro, che ha così potuto recuperare. «Non deve ringraziare noi, ma quello studente» gli hanno detto poliziotti, dandogli il suo recapito, avvertendolo che si trattava di un minorenne. Anche se non aveva alcuna pretesa, ma era solo contento e soddisfatto del gesto compiuto, il ragazzo ha accettato una piccola mancia dalla persona che, grazie a lui, ha potuto recuperare il proprio portafoglio con tutto quello che conteneva.