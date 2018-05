Il libro su Mussolini appeso a testa in giù: bufera sulla scelta della libreria

di Maria Chiara Pellizzari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFRANCO - Un libro appeso, al contrario, ad un cordino. E'. Con quest'allestimento si è presentata il 25 aprile ladella libreria, per scelta della titolare Clara Abatangelo. Una scelta che ha sollevato un. «Il tema delle(o da appendere) per i piedi è molto caro alla titolare della libreria- ha dichiarato in una nota diffusa ieri l'assessore regionale all'Istruzione Elena Donazzan- lo dimostrano la pubblicazione di fotografie di persone capovolte e la condivisione di frasi come così ci piacciono». Ma la libraia replica: «Capovolgere un libro o fotografie di persone violente è un modo per far riflettere, in questo caso sugli errori del fascismo, che si combatte con i libri appesi, invitando tutti a leggere e conoscere la storia, per andare avanti». Donazzan va all'attacco: «È incredibile che, nella vetrina di una libreria, appaia un compiaciuto richiamo a un episodio che disgustò gli stessi vertici della Resistenza e in cui si diede sfogo ai più bassi istinti animaleschi contro dei cadaveri, compreso quello di una donna, ma si sa che il tema della violenza di genere in questi casi è irrilevante»...