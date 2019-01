Canili lager in Spagna: a Treviso salvati 39 levrieri

di Mauro Favaro

PONZANO - In Spagna, si ipotizza, fossero stati addestrati per le gare di corsa e per la caccia. E una volta finite le forze, quando gli anni avanzano, abbandonati in canili lager, le famigerate perreras, se non direttamente uccisi. Nella Marca, invece, hanno trovato una nuova vita. Niente più batonate, ma coccole in una famiglia. Sono 39 i cani levrieri, i galgos, che l'anno scorso l'Enpa di Treviso, con base nel canile di Ponzano, è riuscita a salvare dalle torture in terra iberica portandoli in Italia. Le cose sono state organizzate nei minimi dettagli. Tutti i cani arrivati nella Marca erano già stati prenotati dalle famiglie che hanno scelto di adottarli. «L'amore non ha confini: va dalla Spagna fino al Trevigiano sottolinea Adriano De Stefano, presidente dell'Enpa provinciale altre 39 anime smarrite hanno