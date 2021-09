PONTE DI PIAVE (TREVISO) - Incidente stradale alle 14.18 circa di oggi, lunedì 20 settembre 2021, all'incrocio tra via Chiodo e via Rustignè, a Levada di Ponte di Piave, in provincia di Treviso. L'impatto è stato molto violento, tanto che una delle due auto coinvolte è finita rovesciata. Nonostante la spettacolarità dello schianto si registrano "solo" due feriti lievi.