â€‹Laura si è spenta a 26 anni, lottava contro la leucemia

di Luca Anzanello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO - Domani pomeriggio la città, e in particolare il mondo del basket, si fermerà per dare l'addio a Laura Da Ros, 26enne sconfitta dalla leucemia dopo una battaglia durata quasi cinque anni. La malattia ha avuto la meglio lunedì. Indicibile il dolore dei familiari, a partire papà Umberto, elettricista del Comune, mamma Liana e il fratello Enrico. Domani alle 15 nella chiesa di Parè ci sarà il funerale. Laura Da Ros, vittoriese di origine, era dottoressa in storia dell'arte: aveva conquistato la laurea triennale all'università Ca' Foscari di Venezia e si apprestava a superare gli esami per la specializzazione, ma la leucemia ha interrotto i suoi sogni. A nulla sono valse le cure all'ospedale