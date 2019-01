​L'influenza mette i bimbi ko. Pediatria in affanno: letti in corridoio

di Mauro Favaro

TREVISO - Letti anche in corridoio. Non era mai accaduto. L'influenza riempie la Pediatria dell'ospedale di Treviso: negli ultimi tre giorni il pronto soccorso pediatrico ha visto l'ingresso di 190 bambini. «Più del doppio della media» spiega il primario, Stefano Martelossi. Nello stesso lasso di tempo ci sono stati 35 ricoveri per complicanze da influenza, bronchioliti e broncopolmoniti. Il ricambio è veloce. Ma l'unità conta in tutto 28 posti: 22 di degenza e 6 nell'area per l'osservazione breve intensiva. Le attese si sono inevitabilmente allungate. Lunedì a un bambino è stato assegnato un letto piazzato in emergenza lungo il corridoio del reparto. Non c'erano alternative: le camere erano tutte piene. «Il bambino è rimasto per un'ora in un letto sistemato nel corridoio in attesa che si liberasse un posto nell'osservazione breve intensiva. Per la prima volta è stato necessario ricorrere a una soluzione del genere