di Laura Bon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONTEBELLUNA - La tempra dei guerrieri, il cuore degli angeli, la competenza dei professionisti. E le prime due caratteristiche sono, senza ombra di dubbio, le doti essenziali che fanno la differenza fra un lavoratore qualsiasi e uno in grado di trainare al successo chi dipende da lui. Che può essere un alunno a scuola e in azienda un dipendente. Quando però successo equivale a vita e tempo da vivere, tutto ciò ha un significato ancor più elevato. A raccontare una storia che dà un valore quasi epico al lavoro deidel reparto di terapia intensiva di, uomini che ogni giorno si confrontano con la morte ma che, forse anche per questo, amano profondamente la vita, è unche ha sperimentato in diretta l'attività del reparto. E che ha scritto unaallo scopo di far conoscere, sotto una luce ben diversa da quella che troppo spesso emerge, la sanità. E, nello specifico, il reparto del San Valentino. «Sono il marito di una giovane donna, madre di tre figlie -scrive l'uomo- a cui ad inizio anno è stato diagnosticato un tumore.