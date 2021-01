TREVISO - Ritorno a farsi sentire il “corvo” della polizia locale. L’anonima mano che, di tanto in tanto, invia lettere e mail descrivendo il comando come un luogo di veleni e denunciando presunti misfatti. Dopo oltre un anno di silenzio proprio ieri una lettera, anche questa volta senza nome, è arrivata sulla scrivania del sindaco Mario Conte e forse anche in Procura. Due fogli scritti col computer, ripiegati con cura e dal titolo eloquente: “Segnalazione di fatti penalmente rilevanti, violazioni di altro carattere e comportamenti deplorevoli all’interno del comando di polizia locale di Treviso”. Un fulmine a ciel sereno per un comando che, dopo anni, ha trovato la sua tranquillità oltre che nuovo slancio con varie attività che hanno aumentato la presenza dei vigili sul territorio.



Il “corvo” è molto dettagliato. Fa nomi, riporta dati, sottolinea circostanze. E rivela un fatto dai contorni incredibili che sarebbe accaduto nel maggio del 2018: l’abbandono di un cittadino extracomunitario, fermato dopo essere stato sorpreso a infastidire cittadini e negozianti del centro, in un bosco del Cansiglio come “punizione”. Secondo il “corvo” l’uomo sarebbe stato spogliato in comando, caricato su una macchina civetta, portato in Cansiglio e lasciato lì, al limitare di un bosco. E poi ci sono altre accuse a vario titolo, la denuncia di orari di lavoro massacranti con agenti costretti a fare doppi e tripli turni. Anche il comandato Andrea Gallo è finito nel mirino per l’uso, a dire del corvo, improprio delle telecamere di videosorveglianza in città, adoperate per individuare e multare chi non utilizza la mascherina. Le due pagine sono un concentrato di veleno come non si vedeva da tempo. E dire che il caso “corvo” sembrava risolto col trasferimento a un altro comando di un agente sospettato di essere l’anonimo autore delle missive che tanto subbuglio hanno creato negli anni. A suo carico nessuna prova, ma solo tanti dubbi. Evidentemente non è servito: il delatore che da anni si nasconde nel buio è tornato a colpire e cita anche il caso del presunto corvo chiedendo perché è stato solo trasferito e non licenziato in tronco.



«Non voglio perdere nemmeno un minuto del mio tempo dietro una lettera anonima di questo genere - taglia corto il sindaco Conte - porto tutto in Procura». Altrettanto ferma la reazione del comandante Gallo che, negli ultimi due anni, ha rivoltato come un calzino il comando e l’intera organizzazione del corpo: «Almeno adesso di lettere anonime non ne arrivano più di una all’anno, prima non era così - sorride - ma questa volta abbiamo deciso di non lasciar correre: presenteremo denuncia contro ignoti per tutte le falsità che sono state scritte. Quella lettera non merita nemmeno di essere commentata o approfondita. Un’assurdità totale. E vogliamo tutelare la nostra immagine». E mentre l’avvocatura civica si sta mettendo al lavoro, Gallo difende i suoi ragazzi: «Dispiace che chi muove accuse di questo genere si nasconda dietro l’anonimato e non sia venuto da me. Contro uno che si nasconde è impossibile difendersi. Ma oltre a citare episodi palesemente falsi, che il clima all’interno del comando non sia quello descritto è facilmente verificabile da chiunque. Il clima è invece bello, positivo, collaborativo. Questi tentativi di gettare fango su di noi non ci scalfiscono. I ragazzi lavorano con impegno ed entusiasmo, in gran serenità. Ma non lo dico io, basta chiedere a un agente a caso. L’impegno è sempre massimo. I nuovi servizi introdotti hanno aumentato la professionalità e riportato interesse per il lavoro. Queste lettere, molto probabilmente, sono fatte da chi è infastidito dalla ritrovata serenità. Ben vengano allora. Vorrà dire che più ne arrivano, meglio stiamo lavorando».



