Leonardo Muraro torna in politica ed è il più votato del centrodestra a Mogliano Veneto: «Io vicensindaco? Sono a disposizione»

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Leonardo Muraro torna in politica ed è già record man di voti per il centrodestra a Mogliano Veneto. Dopo una decina di anni dall'ultima volta e un ritorno in Lega ad un mese circa dalle elezioni, Muraro è stato il candidato più votato del centrodestra con 184 preferenze tanto che, stando ad alcune voci di corridoio, potrebbe essere proprio lui ad affiancare Davide Bortolato come vicesindaco. «Io? Deciderà il sindaco, sono a disposizione». (Intervista di Paolo Calia)