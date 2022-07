Cade la giunta leghista di Fabio Vettori: a Nervesa arriva il commissario

NERVESA - Caduta la giunta Lega di Nervesa della Battaglia: dimessi i sei consiglieri di minoranza insieme ad uno di maggioranza (Michele Reginato) e, di conseguenza, anche il sindaco Fabio Vettori. Si va ora verso il commissariato prefettizio che gestirà il Comune per il prossimo anno, il periodo che manca per la fine della scadenza del quinquennio amministrativo di Vettori. Finita quindi l'era di Fabio Vettori sindaco e già presidente di Ats. I malumori già qualche mese fa quando la consigliera di Vivere Nervesa Melissa Furlanetto e l'assessore Ferruccio Rossi. Poi a ruota le dimissioni di Michele Reginato (consigliere di maggioranza con delega allo Sport), Fiorenzo Berton, Marco Da Rè, Danvide Daniel (Aria nuova per Nervesa).

