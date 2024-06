TREVISO - «Se Roma non dovesse rispettare la volontà dei veneti, che con forza vorrebbero come tutti noi ancora Luca Zaia, una forza radicata a fondo tra la gente avrebbe certamente un consenso che non temerebbe alcun confronto». Alberto Villanova, consigliere regionale presidente dell'intergruppo Lega-Liga Veneta, lancia la sfida all'interno del centrodestra. Di fatto si pone un aut aut. In laguna non è ancora tramontato il sogno di poter avere un terzo mandato di Zaia. Se non ci dovesse essere, però, si fa sapere urbi et orbi che il Carroccio è pronto a correre da solo, contro tutto e tutti, alle elezioni regionali del prossimo anno. L'obiettivo, senza giri di parole, è tenersi palazzo Balbi. Dopo le europee dello scorso fine settimana, il confronto con Fratelli d'Italia si è fatto infuocato. Il partito della Meloni, contando i voti, vorrebbe passare all'incasso conquistato il diritto di candidare un proprio uomo o una propria donna a presidente della Regione. Ma la Lega punta più che mai i piedi. La miccia è stata accesa da Alberto Stefani: il segretario veneto della Lega non ha escluso in un'intervista al Gazzettino l'ipotesi di un percorso in solitaria. "Percorsi territoriali identitari", li chiama.

Il sogno del terzo mandato di Zaia

La volontà di non abdicare a favore degli alleati, cedendo la candidatura dopo l'era Zaia, è tutt'altro che una boutade. La conferma arriva dal carico messo da Villanova in nome della supremazia nel consenso sul territorio rispetto a quello sul piano politico generale. «La forza della Lega è sempre stata ed è ancora oggi il suo radicamento sul territorio. L'ipotesi lanciata dal segretario Stefani in vista delle prossime regionali si colloca in questo filone, che è sempre stato l'oggetto sociale di un movimento come il nostro scandisce il capogruppo non è un caso che dove la Lega presenta amministratori capaci e di forte radicamento, arrivi un riconoscimento da parte degli elettori. E non è un caso che il governatore di Regione, espressione massima di lavoro sul territorio, più amato d'Italia sia veneto». Cioè Zaia. L'analisi del risultato delle europee, rispetto ai numeri di Fratelli d'Italia, va di conseguenza. «Lo abbiamo visto chiaramente anche in questa ultima tornata: la forza del simbolo, sull'onda del momento, può avvantaggiare in una competizione nazionale sottolinea Villanova ma a livello locale contano le persone, la loro storia, le loro capacità. A maggior ragione questo potrebbe essere determinante nel 2025».

Il centrodestra

Paradossalmente adesso è Fratelli d'Italia a predicare calma. «Credo che ora si debbano dedicare tutte le energie a ricompattare il centrodestra è l'invito di Luca De Carlo, senatore e coordinatore regionale del partito della Meloni concentriamoci sui ballottaggi. Io, come tutto il partito, oggi sono concentrato su questo e non dedico energie ad altro». Toni distensivi da parte dell'uomo di punta di FdI in Veneto e uno dei possibili futuri candidati proprio alla presidenza della Regione al posto di Zaia. Non manca però una battuta sull'idea della corsa della Lega in solitaria verso palazzo Balbi: «Il solitario solo con le carte», scherza, ma fino a un certo punto, lo stesso De Carlo.

Fratelli d'Italia

Quel che è certo è che Fratelli d'Italia non ci sta a essere indicata come la forza che prende voti a livello nazionale ma che è distaccata dal territorio. «Il lavoro della premier Meloni e di FdI è per il bene dell'Italia, dei veneti e degli italiani tutti. Solo così si spiega che dal 32% delle elezioni politiche del 2022 siamo passati al 37% delle europee del 2024, prima regione in Italia per percentuali di Fratelli d'Italia - mette in chiaro Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, portavoce dei sindaci di FdI ricordiamo agli amici alleati leghisti, terrorizzati dal perdere la presidenza della Regione, che nel 2009 - quando l'anno precedente aveva ottenuto appena l'8% dei consensi alle politiche - la Lega ottenne la presidenza a discapito del Pdl che veleggiava ancora oltre il 38%, grazie a un accordo politico Berlusconi-Bossi. Crediamo che tutti debbano farsi una ragione del fatto che oggi quasi un milione di veneti ha deciso, inequivocabilmente che il partito di riferimento in Veneto è Fratelli d'Italia. Con buona pace di tutti gli amici alleati, con cui discuteremo di visone, idee, progetti per il futuro del Veneto».