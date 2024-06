TREVISO - La resa dei conti all’interno delle Lega è previsto per lunedì quando Dimitri Coin, segretario provinciale, si presenterà davanti al direttivo del K3 con la lista di chi ha remato contro il partito facendo perdere almeno sette comuni. I ribelli però non ci stanno. Giancarlo Mion, sindaco di Orsago, è uno di quello col mirino puntato addosso: «Io - premetto - mi sono dimesso e quindi non posso essere espulso. A Orsago la sezione della Lega aveva scelto di sostenere un altro candidato e io, e tanti altri, non eravamo d’accordo. Sono andato a parlare con Coin, l’avevo avvisato. Ma il provinciale ha deciso di dare il simbolo all’altro. Per correttezza mi sono dimesso e candidato». E ha vinto.

La lista dei ribelli presentata al K3

Ma la lista in mano a Coin è lunga e variegata. E comprende anche nomi importanti, come quello di Pierantonio Geronazzo, segretario della sezione del Quartiere del Piave, vincitore delle elezioni sostenendo Luciano Fregonese che ha sconfitto Martina Bertelle, candidata di FdI sostenuta anche dal Carroccio. La sua è forse la posizione più delicata: il suo identikit corrisponde perfettamente al militante che, secondo Coin, ha tradito e merita di essere cacciato. Ma un big, a dir poco scettico, osserva: «Ma che facciamo? Cacciamo uno che ha preso un mare di voti e che probabilmente sarà vicesindaco?». Tutte questioni che animeranno la discussione di lunedì al K3. Daniele Rostirolla, sindaco uscente di Morgano e un tempo coordinatore dei sindaci della Lega presenti nell’assemblea di Ascopiave, è un altro su cui Coin ha messo una pietra sopra per aver corso contro il partito: «Io mi sono dimesso il giorno prima di candidarmi - taglia corto - così gli ho risparmiato la fatica di espellermi». Ma ci sono anche dei big che rischiano o che, quantomeno, dovranno difendersi: Gianangelo Bof, parlamentare e sindaco di Tarzo, potrebbe pagare l’appoggio dato alle Europee a Paolo Borchia snobbando Alessandro Manera “tradendo” l’indicazione arrivata dalla base. E qualcuno punta il dito anche contro Alberto Villanova, capogruppo in Regione, accusato di non aver lavorato a favore dei sindaci leghisti nel suo territorio, anche se è stato molto presente in vari comuni. E ancora: rischia pure il sindaco di Cordignano Roberto Campagna che è andato a festeggiare l’elezione dell’eretico Mion a Orsago. Per il segretario provinciale devono considerarsi fuori dal partito tutti i militanti che hanno corso “contro”, compreso chi magari non ha mai avuto incarichi di rilievo come Andrea Mucignato che a Povegliano si è candidato nella lista opposta a quella della candidata sindaca Anita Avoncelli.

La difesa

Insomma, nel Carroccio la tensione è altissima. Almeno a livello provinciale. Poi è da vedere se i vertici regionali saranno d’accordo col pugno di ferro promesso da Coin che ripete: «È l’ora della chiarezza e della fermezza». Ma c’è anche chi non è d’accordo e, restando ben saldo dentro la Lega forte di lunghi anni di militanza, sfida apertamente il segretario. È il caso di Marco Serena, ex sindaco di Villorba per due mandati e amministratore di lungo corso, che avverte: «Non è il momento delle vendette e delle espulsione, ma degli Stati Generali e del dialogo. Parlo da militante e amministratore con decenni di esperienza». E invita Coin a ponderare bene i prossimi passi: «Non possiamo buttare al vento almeno trent’anni di esperienza sul territorio, accumulati proprio dai nostri amministratori. E non possiamo liquidare quanto accaduto in questi ultimi mesi solo con qualche espulsione. Il lavoro da fare deve essere un altro: recuperare chi ha avuto un atteggiamento critico verso scelte fatte senza tenere conto di quanto indicato dal territorio». Una frecciatina, però, Serena non la risparmia: «Questo non è il momento del regolamento dei conti, ma dell’apertura. Anche per confrontarsi con alleati di Governo che non sempre hanno dimostrato di avere a cuore gli interesse del centrodestra. A Preganziol, ricordo, abbiamo perso per 150 voti perchè Forza Italia ha dormito». E infine su Alessandro Manera, candidato all’Europarlamento rimasto fuori da giochi pur avendo portato a casa oltre 16mila preferenze: «Cinque anni fa il candidato prese molte più preferenze. Anche qui, forse, è mancato il partito».