TREVISO - «Un aspetto positivo di queste elezioni è che hanno contribuito a fare chiarezza al nostro interno. La Lega ha perso in quei territori dove si è spaccata e dove ci sono stati leghisti che hanno corso contro. Ovviamente chi ha fatto del male al partito può considerarsi fuori». Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega, tira le somme di una due giorni elettorale non certo facile. E individua subito qual è stato il problema che ha portato a sconfitte inaspettate: quei militanti che per i motivi più vari hanno scelto di correre contro le indicazioni del partito, scendendo in campo con le liste degli avversari. «Se saranno espulsi? Chi ha corso contro la Lega è fuori dal partito - scandisce Coin - e non perchè noi andremo ad espellerlo, ma perché si è già messo fuori da solo. I nostri regolamenti sono chiari, tutto il resto sono solo formalità».

I nodi

E l’elenco dei comuni persi per contrasti interni è variegato: «Ad Altivole dovremo fare un’analisi per capire cosa è andato storto, ma anche qui un pezzo della Lega ha remato contro - osserva Coin - Così come a Caerano, a Morgano dove il sindaco uscente Rostirolla non solo ha formato una lista contro il partito ma l’ha fatta con la sinistra; poi Miane, persa per contrasti interni, così come Orsago. E poi San Fior: la Urban ha fatto un bel lavoro ma per le tensioni interne ha potuto iniziare a correre troppo tardi. E questo ha influito pesantemente. E infine Vittorio Veneto, dove tutti sappiamo cosa è successo». Coin, quindi, sentenzia: «Almeno abbiamo un quadro chiaro, ora serve fermezza. Sappiamo bene dove vogliamo andare e come. E, soprattutto, con chi». Il saldo finale però non è dei migliori: «Abbiamo perso sette comuni e ne abbiamo guadagnati due - ammette Coin - il bilancio è negativo, ma restiamo saldamente il partito con più sindaci in provincia».

I risultati

Ma le facce di questa elezioni sono più di una e non tutte negative. Quella positiva riflette vittorie inaspettate: «Abbiamo vinto a Vazzola - continua Coin - ed è stato un risultato per noi esaltante. E poi Roncade dove, a mia memoria, il centrodestra non ha mai governato. È stato un comune per noi strategico: visto che la segreteria regionale si è presa la responsabilità dei centri sopra i 15mila abitanti, per noi del provinciale Roncade è quindi diventata la piazza più importante. E siamo riusciti a prenderla con un grande gioco di squadra, candidando un ottimo profilo come Donadel che avrebbe potuto restarsene comodamente a fare l’assessore a Mogliano e invece ha deciso di rimettersi in gioco». E poi il computo generale. E qui Coin ha uno scatto d’orgoglio. «La Lega continua ad avere, in provincia, il 50% dei sindaci di cui 41 sono proprio nostri militanti. Ma anche a Casier possiamo dire che il sindaco sia leghista e a Mogliano Bortolato (uscito dalla Lega due anni fa in contrasto con i vertici locali ndr) mi è vicinissimo».

Il confronto

Pure il giudizio sulle europee è influenzato dalle tensioni interne: «La Lega ha tenuto. Anzi mentre l’opinione pubblica ci dava al 5% siamo arrivati al 9% in Italia e al 17% in Regione. Non facciamo paragoni col 2019, tutto un altro mondo. Non abbiamo eletto un europarlamentare trevigiano, ma Manera ha fatto benissimo per il tempo che ha avuto a disposizione. È un peccato che uno con le sue capacità e curriculum non vada in Europa». Manera ha raccolto circa 17mila preferenze: «Per una provincia come Treviso non sono tantissime - ammette Coin - ma questo non è certo colpa del candidato che ha fatto tutto quello che poteva. Diciamo che qualcuno poteva lavorare di più per lui che, ricordo, è stato indicato dalla nostra militanza e ci rappresentava tutti. Ma anche questo è uno di quelli aspetti che dovremo approfondire al nostro interno».