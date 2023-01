TREVISO - « Treviso ha bisogno di un sindaco, non di un amministratore delegato » . Gianangelo Bof, commissario della Lega della Marca, commenta così la discesa in campo di Giorgio De Nardi sotto il segno civico, manageriale e imprenditoriale. Sul sostegno alla conferma del sindaco uscente Mario Conte non c’è alcun dubbio. « Siamo convinti che abbia lavorato molto bene – sottolinea Bof – tra l’altro mantenendo coesi i cittadini in un periodo difficile. E questo lo si respira ancora girando per Treviso » .

Dopodiché sono diversi i temi aperti nel centrodestra. A cominciare dal congresso provinciale del Carroccio. Manca solo l’ufficializzazione della data: il 29 gennaio o il 5 febbraio. La campagna elettorale, quindi, proseguirà con una nuova guida per la Lega del trevigiano. E non si tratta di un passaggio di poco conto. In ogni caso, non ci saranno scossoni a Treviso e nei comuni dove c’è un sindaco del Carroccio arrivato alla fine del primo mandato e ora in corsa per la conferma.

FRATELLI D’ITALIA

Restando all’interno della coalizione di centrodestra, quel che è certo è che Fratelli d’Italia reclama il proprio spazio dopo le trionfali elezioni politiche dello scorso settembre. L’altro ieri Giuseppe Montuori, coordinatore provinciale del partito della Meloni, ha incontrato il ministro della Giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, per definire la sua partecipazione agli eventi organizzati dal partito in vista delle elezioni comunali di Treviso. La lista di FdI è ormai pronta. A quanto pare non c’è che l’imbarazzo della scelta sul fronte dei candidati. « Abbiamo anche una sovrabbondanza – conferma soddisfatto Montuori – ci sono figure storiche così come nuove persone con profili interessanti che si stanno avvicinando » . Sono dati per sicuri l’attuale riferimento dei circolo Gino Balbinot, Davide Visentin e l’avvocato Fabio Crea. Di seguito, ci potrebbero essere Girolamo Albano, Alessandro Mezzavilla, Rosanna Vettoretti, Muriella Frisiero e Lorella Malgaretto. Oltre a Conte, resta in ballo il ruolo di vicesindaco in pectore. Fratelli d’Italia potrebbe puntare a questo ticket? Oggi quella seggiola è di Andrea De Checchi, esponente di Forza Italia. E non a caso da queste parti sottolineano che negli ultimi cinque anni ha fatto un grande lavoro. « Ha fatto bene e riteniamo sia una persona sulla quale puntare – specifica Fabio Chies, coordinatore di Forza Italia – e lo stesso discorso vale anche per Davide Acampora (oggi consigliere comunale, ndr) » .

CORAGGIO ITALIA