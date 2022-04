Dissidenti Lega, scoppia "caso tessere": il rinnovo non vale per tutti

TREVISO - Nella Lega dei mille litigi scoppia il caso tessere. Accende la miccia Giovanni Bernardelli, uno dei tre leghisti veneti su cui pende la proposta di espulsione dal partito. Bernardelli osserva quanto accade al suo collega Marcello Bano, pure lui sotto la minaccia di un identico provvedimento disciplinare a cui è appena stata rinnovata la tessera da militante per il 2022, e sbotta: «Non capisco perché a lui la tessera è stata rinnovata e a me no? Siamo nella stessa barca. La sua lettera di richiamo, con cui la segreteria federale annuncia l'apertura di un processo disciplinare, è identica alla mia. E, come lui, ho fatto richiesta di essere in regola con il tesseramento».

Stesso fastidio emerge anche nelle parole di Fulvio Pettenà, storico presidente del consiglio provinciale trevigiano, reo di aver criticato aspramente, molto aspramente, il segretario federale Matteo Salvini e per questo pure lui finito sulla graticola con tanto di lettera di richiamo finalizzata all'espulsione: «In attesa di avere notizie sul provvedimento disciplinare ho chiesto il rinnovo - ammette Pettenà - ma nemmeno a me è arrivata la tessera. E non so se arriverà. Stiamo a vedere».



IL NODO

La questione è meno banale di quanto possa sembrare. Il rinnovo delle tessere, nella delicatissima fase pre-congressuale, è fondamentale. Solo i militanti votano per il rinnovo dei vertici, sia territoriali, che provinciali e poi regionali. Il loro numero è strategico. A Quinto, per esempio, la sezione di Pettenà ha congelato il suo mini congresso in attesa di capire come andrà a finire la questione tessera. E Bernardelli incalza: «In assenza di un provvedimento ufficiale di espulsione, resto un militante a tutti gli effetti. E pretendo la tessera. Lo statuto parla chiaro: i diritti non vengono intaccati fino a quando si resta all'interno del partito. Bano è nella mia stessa situazione. Ci siamo sentiti, mi ha anche fatto vedere la sua tessera 2022 perché non volevo crederci. Non capisco il motivo per cui a lui sia stata rinnovata e a me e Fulvio no. E, visto che ci siamo, voglio anche la tessera 2021 regolarmente richiesta e mai arrivata. Stiamo parlando di diritti di un militante, non di scelte discrezionali».



LA PROVOCAZIONE

Bernardelli è un fiume in piena: «Senza tessera non posso votare ai congressi. E invece intendo farlo, soprattutto a quello provinciale e poi al nazionale. Anzi: visto che sono un militante con gli stessi diritti di tutti, potrei anche candidarmi per la segreteria provinciale. Nella Lega, dopo tanti anni di militanza, sono molto conosciuto. Qualche carta da giocare l'avrei anche». Sul suo futuro però pesa la possibilità di ritrovarsi fuori dal partito: «Ho ricevuto la raccomandata in cui mi si informava dell'apertura di un provvedimento nei miei confronti per aver violato gli articoli 8 e 9 dello Statuto - continua - ed entro il 16 febbraio, come previsto, ho mandato la mia memoria difensiva. Nel giro di un mese avrei dovuto ricevere una risposta. Ne sono passati più di due e non è arrivato ancora nulla». Stesso discorso per Pettenà: «Magari c'è un po' di confusione - ammette - ma nemmeno io ho più saputo nulla di eventuali provvedimenti disciplinari».



LA RISPOSTA

Ma è il caso tesseramenti a tenere banco. Nella Marca i militanti sono in fibrillazione. Non tutti sono ancora in regola pur avendo fatto regolare domanda. E cresce il sospetto che certi mancati rinnovi siano mirati ad avere maggioranze costruite ad hoc in vista dei congressi provinciali: «Ma non è così - replica Gianangelo Bof, commissario provinciale del Carroccio trevigiano - nel passaggio da vecchia a nuova Lega non abbiamo perso un solo militante. E non ci sono problemi nemmeno per quanto riguarda i rinnovi. Siamo sempre sopra i mille militanti. Chi non ha ricevuto il rinnovo è perché, molto semplicemente, non lo ha chiesto». E se Treviso conferma le sue tessere altre province, come Padova, stanno invece crescendo. Proprio a Padova i militanti, nell'ultimo anno, sono cresciuti di 300 unità.

Sul caso Bernadelli e Pettenà Bof è invece sintetico: «Non conosco la situazione di Bano. Ma la richiesta della nuova tessera, per i militanti, va fatta al proprio segretario di sezione. Evidentemente non lo hanno fatto. Non ho altre spiegazioni».