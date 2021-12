Le recinzioni dei cantieri diventano opere d'arte grazie agli studenti dell'Artistico

TREVISO - In città le coperture dei cantieri diventano opere d'arte. Gli studenti del Liceo Artistico di Treviso si sono cimentati in forme di street art creativa per realizzare delle coperture nelle recinzioni dei cantieri all'interno del progetto "Intermezzi Urbani" realizzato insieme al Comune di Treviso.

Ad essere decorate, le recinzioni del cantiere vicino alla Loggia dei Cavalieri e quello di Palazzo da Borso. Si tratta di un progetto legato alla riqualificazione estetica e comunicativa volta a creare occasioni e opportunità di riflessione e portare in città vere e proprie gallerie d’arte a cielo aperto.

Le opere realizzate sono due: “Untitled e“I colori di Treviso”.

Untitled, lavoro di street art (in acrilico, pastello e Uniposca) ispirato a Banksy con richiami al “Secondo Futurismo” di Fortunato Depero, tratta temi e parole chiave come acqua, arte, rinascita, letteratura, valorizzazione del territorio ed edifici storici con elementi iconici come Palazzo dei Trecento, la gondola, le briccole di Venezia e lo skyline di Treviso.

“I colori di Treviso” approccia invece al tema della rinascita ripensando Treviso attraverso la “pop art”, tra colori accesi e saturi e il tratto nero per delineare i contorni con un primo pannello con la Piazza dei Signori, le cupole e il campanile del Duomo e, sullo sfondo, alcuni pattern con diversi colori per dare contrasto allo sfondo e alle figure.

«Intermezzi urbani è un progetto che valorizza il talento, la creatività e la sensibilità dei ragazzi - le parole del sindaco Mario Conte - Siamo felici che, dopo la splendida opera vicino alla Loggia dei Cavalieri, un altro cantiere venga impreziosito dal punto di vista estetico dai ragazzi, che hanno così la possibilità di comunicare, esprimersi, dare il proprio contributo e abbellire i contesti urbani. Sicuramente daremo un ulteriore seguito a questo percorso, coinvolgendo l’istituto nella riqualificazione di altri spazi e cantieri della città».