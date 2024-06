L'ex campione del Lakers Derek Fisher testa i prospetti del draf Nba alla Ghirada

TREVISO Non capita tutti i giorni, almeno a queste latitudini, di veder riunite insieme tre probabili scelte top 10 del draft Nba. E con loro altri tre coetanei destinati a essere chiamati non molto più tardi. E' successo in questi giorni alla Ghirada di Treviso. La National basketball association ha scelto il complesso creato dalla famiglia Benetton per organizzare, tra mercoledì e ieri, la prima Draft Combine al di fuori degli Usa. Un'"appendice" riservata ai sei giocatori europei che, ancora impegnati con i rispettivi club, non avevano potuto prendere parte alla "sessione" tradizionale, a maggio a Chicago. Diversi di loro potrebbero sentire il proprio nome ben presto nelle serate del 26 e 27 giugno prossimi al Barclays Center di Brooklyn.

L'ex campione dei Lakers

L'evento è stato curato direttamente dalla Nba. Per dire: a coordinare lo staff tecnico era Derek Fisher, cinque "anelli" Nba da play dei Lakers di Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, prima, e Pau Gasol, poi, già coach dei New York Knicks e delle Los Angeles Sparks nella Wnba. L'attenzione era però per i prospetti in campo. Quello di Zacharie Risacher, secondo molte previsioni, sarà addirittura il primo nome chiamato dal commissioner David Stern. Longilinea guardia- ala di 203 cm, 19 anni, figlio d'arte (pure il papà Stephane ha giocato a ottimi livelli), nei playoff francesi con il suo Bourg en Bresse è arrivato fino alla semifinale contro il Monaco, totalizzando 15,1 punti e 7,4 rimbalzi di media. Intervistato dai medi internazionali si è definito "un giocatore versatile, devo lavorare sul palleggio e sul fisico". "Guardo la Nba fin da bambino - ha detto - I miei preferiti? Kevin Durant, Klay Thompson Jayson Tatum e Ray Allen". Sulla scia del fenomeno Wembanyama, tanti transalpini: Tidjane Salaun, già stellina dell'Eurocamp 2023 sempre alla Ghirada, è accreditato tra le prime 10 "pic" o appena a ridosso, Pacome Dadiet, nell'ultima stagione in Germania a Ulm, ad un alto 2° giro, così come il compagno di squadra Juan Nunez, scuola Real. Un po' più indietro Melvin Ajinca, cugino dell'ex pro Alexis. Per il serbo Nikola Topic, play di 198 cm, si ipotizza una chiamata entro le prime 10 o 15. Una lesione parziale al crociato anteriore del ginocchio sinistro, qui a Treviso, gli ha consentito solo le misurazioni (altezza, con e senza scarpe, peso, apertura di braccia, larghezza e lunghezza della mano, "standing reach", cioè il punto più alto toccato con le dita senza sollevare i talloni). Più le visite mediche, in un'apposita clinica mobile, e i colloqui con gli inviati di tutte e 30 le franchigie Per gli altri anche i test atletici: elevazione da fermi e in corsa, scatti, prove di agilità cronometrate con tanto di sensori, sollevamento alla panca e combinazioni di tiri.

Nutribullet presente

L'apporto trevigiano, comunque, non si è limitato alla logistica de la Ghirada: alla gestione degli esercizi hanno collaborato Mattia Consoli e Mirco Saccardo, rispettivamente assistente allenatore della prima squadra e coach dell'Under 19 di Treviso Basket. «Per noi è stata una bellissima esperienza – conferma Consoli – ci siamo confrontati con l’èlite della pallacanestro mondiale, è stato un piacere ed un onore collaborare con Derek Fisher ed il suo staff. Abbiamo potuto assistere ed osservare giocatori di enorme talento, che probabilmente tra pochi mesi potremo ammirare in tivù». Sulla stessa linea Saccardo: «Abbiamo potuto osservare come lavorano, dalla parte fisica a quella tecnica, tutti i ragazzi coinvolti, dando supporto anche nella fase di tiro. Una mattina che ci ha permesso di conoscere tante persone provenienti da un’altra realtà, tra cui tanti scout Nba con cui è stato edificante scambiare alcune parole. Poi un enorme privilegio ovviamente conoscere Derek Fisher ed essere a sua disposizione». Con loro anche Simone Cacio, "storico" team manager di Tvb e, prima ancora, della Benetton.