«Dieci posti a tempo indeterminato». Ma nessuno risponde all'annuncio

di Mattia Zanardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIESE PIO X -, in una delle aziende in più forte sviluppo della Marca. EppurNei giorni in cui molte imprese locali paventano il rischio di dover tagliare personale a causa dei nuovi vincoli imposti dal Decreto dignità , alladi Riese Pio X hanno il problema opposto: da diverse settimane l'industria, leader nella, la disinfezione e la sterilizzazione in ambito sanitario, è pronta ad. Le ricerche finora, tuttavia, hanno dato esiti molto scarsi. Tanto che Ottorino Casonato, uno dei soci fondatori e amministratore delegato dell'impresa, dopo aver battuto i consueti canali di selezione del mercato del lavoro, ha deciso di rendere pubblico l'appello, nella