Da Treviso a Dubai, il mondo della stampa in 3D SolidWorld di Villorba apre una sede negli Emirati: «E' uno snodo globale»

VILLORBA (TREVISO) - Il mondo della stampa in 3D trevigiana arriva a Dubai. Il gruppo della stampa in 3D SolidWorld, di Villorba, quotato sul mercato Euronext Growth di Borsa Italiana, ha aperto una nuova sede a Dubai (Emirati Arabi) attraverso la costituzione di SolidWorld Middle East, società controllata al 60%. «Con questa iniziativa concretizziamo uno degli obiettivi strategici alla base della quotazione - commenta Roberto Rizzo, presidente e fondatore di SolidWorld - Gli Emirati sono impegnati in una transizione dall'economia petrolifera al digitale, attraverso la quale puntano a trasformare Dubai, entro il 2030, in uno snodo globale per aziende basate sulle conoscenze digitali, attente alla sostenibilità e focalizzate sull'innovazione».