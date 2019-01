L'imprenditore su Subito.it: cerco segretaria di "mentalità aperta". La 22enne risponde e lo smaschera

di Elena Filini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONTEBELLUNA - Cercasinei confronti del proprio capo. Già l'incipit non lasciava presagire nulla di buono. Ma, alla richiesta di chiarimenti, una ventiduenne residente in provincia di Treviso si è vista rispondere papale papale da un sedicente: "Il poco costruttivo colloquio di lavoro si è svolto pochi giorni or sono sulla piattaforma subito.it.Il posto in questione è in un ufficio dell'alacre Nordest. Copione tipo: lei giovane, desiderosa di migliorarsi, alla ricerca di un impiego, piena di speranze. Lui: professionista di lungo corso, scafato, disinvolto. In palio un posto come segretaria/receptionist. Ma il confronto ha esiti davvero imprevisti. «Non credevo a quel che stavo leggendo - spiega Nicoleta - pensavo si trattasse di una battuta. Invece, evidentemente, per il signore in questione si tratta di una routine».