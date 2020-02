TREVISO - I vecchi telai sono stati recuperati, pronti per essere rimessi in attività. Ora verranno recuperate pure le competenze necessarie a creare tessuti artigianali, perché, nel frattempo, sono quasi scomparsi gli addetti in grado di utilizzare questi strumenti, ormai soppiantati da macchinari automatizzati.



E allora, con il duplice scopo di non perdere preziose professionalità e di creare nuove opportunità di lavoro per giovani disoccupati, Unis&F società degli industriali di Treviso e Pordenone ha promosso un apposito percorso formativo per Sviluppatori di prodotti tessili.



LA TRADIZIONE

Non è la prima volta che aziende del territorio riprendono apparecchi o metodi tradizionali di lavorazione, sulla scia della riscoperta di produzioni di qualità, realizzate in loco, ma si scontrano con la carenza di manodopera specializzata. Così è avvenuto anche per alcune aziende del settore tessile del Trevigiano, del Padovano e del Vicentino, che hanno deciso di riavviare i vecchi telai.



Il corso, dunque, punta a formare apposite figure professionale dotate, da un lato, di conoscenze e abilità per progettare e disegnare una collezione di tessuti o di capi di abbigliamento, e dall'altro lato, in possesso delle nozioni tecniche di base della tessitura, anche attraverso telai artigianali, e delle tintura, aggiornata ad una concezione di sostenibilità ambientale adeguata a tempi.



Alle lezioni teoriche, si affiancheranno tirocini in alcune di queste storiche realtà del comparto, proprio per permettere ai partecipanti di applicare le nozioni acquisite in un contesto professionale. L'iniziativa è rivolta ai Neet, ovvero giovani tra i 18 e i 29 anni, che non studiano, né lavorano, residenti o domiciliati in Veneto, con un titolo di studio di qualifica, diploma o laurea (preferibilmente ad indirizzo tecnico o artistico).



LA SELEZIONE

Sei i posti a disposizione: una prima selezione si svolgerà oggi, all'Unis&F Lab, di via Venzone, a Treviso, una seconda scrematura preliminare, sarà ripetuta tra una settimana. Poi, i prescelti prenderanno parte a lezioni e stage da marzo a luglio, per un totale di 680 ore.



In parallelo, la società formativa del sistema confindustriale lancia anche un corso affine, ma dedicato alle nuove tecnologie. Per la precisione a specialisti del Social branding, ossia persone che sappiano gestire la presenza dell'azienda sui principali social network, promuoverne il marchio e convertire un numero crescente di utenti in clienti. In questo caso il progetto, articolato a sua volta tra parte teorica e pratica in società del ramo, è destinato a otto giovani disoccupati.



Le attività formative si inseriscono nel piano esecutivo regionale del programma nazionale Garanzia Giovani (finanziato anche con fondi europei) e la partecipazione è gratuita. Anzi, per il periodo di tirocinio i partecipanti riceveranno un'indennità non inferiore a 450 euro lordi mensili. © RIPRODUZIONE RISERVATA