Bilancio di sostenibilità, la Tecnica Group di Giavera del Montello cresce e premia i neoassunti

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Tecnica Group, azienda leader della calzatura outdoor e dell'attrezzatura da sci, ha pubblicato il suo primo bilancio di sostenibilità, relativo al 2021, anno in cui la società che controlla marchi come Blizzard, Lowa, Moon Boot, Nordica, Rollerblade e Tecnica ha sottoscritto lo United Nations Global Compact. La redazione del bilancio di sostenibilità i cui dati sono riferiti alla sede italiana di Giavera del Montello e agli stabilimenti in Ungheria, Austria e Ucraina e porterà l'azienda a prendere decisioni che incideranno sulle strategie di business future di tutti i brand.

I dati e il bonus di mille euro ai neo dipendenti

Il Gruppo nel 2021 ha fatturato 466 milioni di euro, un +21,8% sul 2020 e +9,8% sul 2019. Ha anche distribuito i propri brand in oltre 80 Paesi. Il Bilancio di sostenibilità parte dall'equilibrio e dall'interconnessione di tre dimensioni: People, Planet e Profit. Il 2021 è stato inoltre l'anno in cui l'azienda ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali il nuovo contratto integrativo, valido per 250 dipendenti fino al 2024, con novità in termini economici e di equilibrio vita-lavoro, oltre che su welfare e formazione. Viene introdotto un sistema incentivante variabile, che mira all'efficienza e alla redditività e prevede un premio di risultato di 1mille euro lordi nel 2022, 1.050 nel 2023, 1.100 nel 2024. Visti i risultati positivi del 2021, Tecnica Group ha inoltre riconosciuto un premio straordinario di 1mille euro sotto forma di welfare aziendale, destinato a tutte le risorse assunte entro agosto, e ancora in servizio.