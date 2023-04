Lavoratori in nero e mancata sicurezza, cinque attività sospese nel trevigiano e multe per 180mila euro

TREVISO - Lavoro in nero e mancata sicurezza, cinque attività sospese e multe per 180mila euro. Il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Treviso, con la collaborazione del personale civile del medesimo Ispettorato e delle Stazioni territorialmente competenti del Comando Provinciale dell’Arma, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha effettuato una serie di controlli nei settori dell’edilizia, della ristorazione e attività commerciali. L’attività ispettiva è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

I controlli

Nel corso delle verifiche, che hanno interessato l’intera provincia di Treviso, sono state sospese complessivamente 5 attività (2 per l’impiego di lavoratori “in nero” e 3 per gravi violazioni in materia di sicurezza) e sono state individuate numerose inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nello specifico, durante un’attività di vigilanza svolta nei locali presenti nel centro della città di Treviso, nel corso di un controllo congiunto con il locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, è stata sospesa l’attività lavorativa di due esercizi pubblici. All’interno di un ristorante è stata riscontrata la presenza di due lavoratori impiegati “in nero”, di cui uno percettore di indennità di disoccupazione, mentre un altro locale adibito alla produzione e vendita di cibo etnico non aveva provveduto a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico del lavoro e ad effettuare la prevista formazione dei lavoratori sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Anche nel settore dell’edilizia, durante un controllo effettuato all’interno di un cantiere edile di San Fior, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore straniero intento a svolgere lavorazioni in cartongesso “in nero”, con conseguente sospensione dell’attività lavorativa. In un altro cantiere del medesimo centro è stata sospesa un’altra attività per il pericolo di cadute verso il vuoto. La medesima violazione veniva riscontrata anche in un cantiere sito ad Orsago ed anche in questa circostanza si è provveduto all’immediata sospensione dell’attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.