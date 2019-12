Lavoro, la laurea serve? A Treviso 2.500 super specializzati ma disoccupati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO - Hanno studiato per dieci anni o più, tra superiori e università, con un cospicuo investimento in tempo e risorse da parte loro, delle loro famiglie e dell'intera società. Neppure l'aver conseguito l'ambito pezzo di carta, però, ha finora garantito un lavoro. Sono circa 2.500 i laureati trevigiani tra i 24 e 30 anni attualmente senza occupazione. Proporzionata al totale di quanti hanno terminato il percorso universitario negli ultimi dieci anni, la cifra equivale a circa il 6% di chi ha conseguito un titolo accademico e al 9,4% se si considerano le cosiddette lauree deboli, in materie umanistiche o sociali. «Pur in un contesto occupazione favorevole come quello della Marca e del Veneto, siamo di fronte a 2.500 progetti di alta formazione incagliati», sottolinea Federico Callegari, responsabile del Settore studi e statistiche della Camera di commercio di Treviso e Belluno.