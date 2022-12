Geox, accordo sul nuovo contratto per i dipendenti con smart working e bonus extra

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Accordo tra i vertici di Geox e i sindacati per un nuovo contratto collettivo con smart working. I vertici della casa delle calzature Geox di Montebelluna e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un nuovo contratto integrativo che prevede, tra gli altri punti, l'accesso su base volontaria di tutti i dipendenti che svolgano mansioni compatibili con la possibilità di smart working. I beneficiari sono i 600 dipendenti di Geox Spa, la holding operativa del Gruppo, Geox Retail e XLog, la controllata per la gestione dei magazzini.«È la conclusione - riferiscono Gianni Boato, della Femca Cisl di Belluno Treviso, e Massimo Messina, della Filctem Cgil - di un percorso iniziato con un primo accordo sottoscritto lo scorso aprile per il premio di risultato per il triennio che arriverà fino a 800 euro annui nel 2024. Da quell'accordo era rimasta fuori la regolamentazione dello smart working, che oggi finalmente diventa continuativa per tutti i dipendenti, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive».