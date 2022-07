SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - Un grande amore per i cani e un desiderio che le accompagna sin da bambine: Maddalena Imparato e Giulia Zorzi, entrambe classe 1992, hanno lasciato il lavoro a tempo indeterminato come impiegate per realizzare il loro sogno di aprire un asilo per cani tutto particolare, con musica classica, massaggi rilassanti, socializzazione e molto altro per gli amici a 4 zampe. «Ora siamo due donne determinate che hanno deciso di ribaltare la loro vita per un unico fine: essere felici. E la nostra definizione di felicità sta proprio nel resort casalingo per cani che siamo riuscite a realizzare» raccontano. Si chiama “Le Gine Dog House”, si trova in via Caozocco a San Zenone degli Ezzelini, al civico 64. L’inaugurazione si è tenuta circa un mese fa, ma il loro successo si nota giorno dopo giorno.



LA STORIA

Amiche da una vita, tanto da cambiare scuola in terza elementare per riuscire a stare assieme, le 30enni Maddalena e Giulia hanno deciso di provarci nonostante il periodo di grandi incertezze, e la loro determinazione le ha portate ora a veder realizzato il loro sogno più grande diventando così anche socie, in un ex magazzino in disuso ora trasformato in un resort per cani a cinque stelle. «Entrando per la prima volta nell’aprile 2021 abbiamo capito subito che sarebbe stato il posto perfetto, è bastato uno sguardo. Ogni angolo racconta qualcosa di noi - continuano le giovani imprenditrici - Nel nostro centro ci occupiamo di toelettatura: laviamo e curiamo il pelo dei cani accompagnate da musica classica che rilassa sia noi che loro. Non mancano nemmeno le maschere e i massaggi rilassanti per concludere con una spruzzata di profumi naturali scelti e qualche fiocco sul pelo dei nostri amici pelosi».



I SERVIZI

Ma “Le Gine Dog House” è soprattutto pensione e asilo per cani in cui i proprietari lasciano i loro fidati per trascorrere una giornata, o più, nel resort che gode di ampi spazi interni e nel verde. «Ci divertiamo a dividere i cani per classi: i grandi e i piccoli, e diamo loro le pagelle. La socializzazione è importante, giocano molto, corrono, fanno il bagno in piscina e per chi resta la notte ci sono delle camere molto grandi e comode - le parole di Maddalena e Giulia - Non facciamo mancare loro nulla e siamo con i nostri amici pelosi 24 ore su 24. Ci alterniamo nelle notti ed è impegnativo perché non si dorme quando abbaiano, ma siamo molto felici e soddisfatte». Dopo mesi di formazione, anni di volontariato in canile, l’hobby di fare le dogsitter e tanta passione, l’asilo per cani è finalmente diventato realtà e non mancano i consigli nella pagina social: Maddalena e Giulia suggeriscono, ad esempio, di abituare i pelosi sin da piccoli alla toelettatura, dell’importanza di socializzare o di quanto sia fondamentale fare almeno una giornata di asilo prima del pernottamento. «Serve a noi per capire le esigenze del cane e a lui per ambientarsi e vivere l’esperienza della pensione in serenità - dicono - Se potessimo rivivere le nostre vite le vorremmo vivere esattamente come abbiamo fatto. Ci hanno portate qui ora, proprio dove volevamo essere».