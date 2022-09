CONEGLIANO - Si ricercano infermieri qualificati con diplomi conseguiti all'estero, «perché c'è assoluto bisogno e da noi non è facile trovarli». Nonostante le più recenti assunzioni, il personale della storica casa di riposo Fenzi di viale Spellanzon è ridotto all'osso e in caso di assenze per malattia o per cause di forza maggiore non è facile trovare sostituti disponibili, soprattutto per le figure più qualificate impegnate direttamente nell'assistenza agli ospiti.



IL PIANO

E' per questo che il segretario-direttore Piero De Faveri, d'intesa con il cda dell'ente (presidente l'avvocato Maria Cristina Ugarelli, nonimata la scorsa primavera dal sindaco Chies al posto di Gianni Zorzetto, dimessosi dopo essere diventato presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune), ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l'esercizio temporaneo di attività lavorativa da parte di coloro che possiedono la qualifica di infermiere conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea. «Nell'ambito del perdurare dell'emergenza sanitaria, connessa al perdurare della diffusione del virus Covid 19 - ha sottolineato De Faveri - abbiamo emesso questo avviso per manifestazioni di interesse, di cui verificheremo le domande sulla base delle necessità immediate di copertura temporanea di posti vacanti: si potranno instaurare dei rapporti di lavoro temporaneo».



COME FARE

Utilizzando un apposito modello, pubblicato sul sito dell'ente, le domande dovranno essere presentate esclusivamente all'indirizzo info@casafenzi.it (e non tramite Pec o raccomandata). Devono essere allegati la copia del titolo di studio e dell'iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, il curriculum vitae in formato europeo e redatto in lingua italiana, l'eventuale permesso di soggiorno e la copia del documento di identità in corso di validità. Dopo avere affidato per alcuni anni la gestione di uno dei suoi padiglioni ad una cooperativa, Casa Fenzi utilizza personale proprio, inquadrato nei massimi livelli previsti dal contratto nazionale di categoria. Con i suoi oltre 200 ospiti, Casa Fenzi ha 158 dipendenti, tra infermieri, operatori socio-sanitari, responsabili di nucleo, assistenti sociali, educatori, psicologi, fisioterapisti, logopedisti e manutentori. Solo i servizi ausiliari di lavanderia e sala mensa sono esternalizzati.