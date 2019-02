Cerca dipendenti sul web: 5mila curricula arrivati, ​Euroedile assume 30 persone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Si era rivolto ai social per trovare nuovi operai: non solo ha risolto i problemi di organico, ma è stato letteralmente travolto dal bisogno di lavoro della rete. A poche settimane dall'annuncio rimbalzato sui giornali di tutta Italia, Nereo Parisotto ha terminato i casting e assunto 30 persone: in due mesi la sua azienda ha visionato 5mila curricula. Dei quali però solo 54 presentavano le caratteristiche idonee. Ne ha assunti 30 ed è riuscito a ottenere una commessa importante: il ponte di San Michele a...