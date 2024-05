CARBONERA (TREVISO) - Non hanno neanche trent'anni. Il maggiore, Gabriele, ne ha 28, mentre Leonardo, il fratello più piccolo, solo 24. Sono loro i due mastri ferrai più giovani d'Italia - o comunque tra i più giovani in assoluto - a possedere e gestire in prima persona l'attività di famiglia. E sono proprio qui a Treviso, nella Bottega Vazzoler di Carbonera.

L'arte e la tecnica

I fratelli Vazzoler, originari di Olmi di San Biagio, la passione per il ferro battuto e per questo lavoro l'hanno sempre avuta. Diplomatosi al liceo artistico e successivamente all'Accademia delle Belle Arti, Gabriele si descrive come quello più artistico dei due, affascinato dall'opera d'arte e dalla scultura realizzate con il ferro, mentre Leonardo, che ha frequentato l'istituto Lepido Rocco a Motta di Livenza e l'itis a Vittorio Veneto, ha una formazione più tecnica: «Io ho sempre lavorato qui dentro, mentre mio fratello ha fatto anche delle esperienze fuori, così da apportare novità all'azienda - spiega Gabriele - Siamo un po' agli opposti in questo senso ma è una cosa che gioca a nostro vantaggio: ci compensiamo. Io ho spesso bisogno di lui e viceversa». «Siamo stati fortunati ad aver avuto già in casa un'attività che ci piacesse, per la quale abbiamo sempre nutrito interesse» aggiunge.

Tradizione e innovazione

La Bottega Vazzoler, infatti, nata ad Olmi, ha oggi 57 anni di vita: fondata dal nonno dei ragazzi nel 1967, è stata poi presa in mano dal papà, per venire infine, nel 2021, rilevata dai due fratelli: «Abbiamo iniziato a lavorarci già a 16/17 anni. Ora sono tre anni che la gestiamo noi. Quello che abbiamo voluto cambiare è il nostro modo di raccontarci e proporci: essendo giovani abbiamo intenzione di comunicare a un pubblico più fresco e tramite le piattaforme dei social. Vogliamo ringiovanire il brand: abbiamo mantenuto intatto il nome "Bottega Vazzoler" perché volevano mantenere quella nota di tradizione che ci caratterizza, ma abbiamo modificato il logo e l'immagine di modo da essere più attrattivi». Ma le novità apportate dalla nuova gestione giovanile sono anche nella sostanza: «Il nostro progetto principale ora è quello di sviluppare delle linee di arredamento d'interno nostre. Contemporanee ma con una nota calda e movimentata che mantenga la linea del ferro battuto. È un mondo vastissimo».

I progetti

In cantiere c'è, però, anche un altro sogno: «Stiamo anche lavorando sul realizzare delle opere pubbliche, ma anche per privati, sempre in ferro battuto, da poter esporre. Ad esempio, ora abbiamo presentato la proposta per una scultura da apporre a Villorba, nel punto della Pontebbana dove dovrebbero costruire una rotatoria. Speriamo vada in porto, perché avrebbe un impatto mediatico importante nel territorio per la nostra azienda». «Stiamo valutando anche di uscire dal territorio e partecipare ad esposizioni e fiere in altre parti d'Italia e, perché no, anche in Europa. Per ora il nostro bacino d'utenza è a livello di provincia e regione - prosegue Gabriele - Un'altra idea che vogliamo portare avanti è quella della sostenibilità e longevità del prodotto: mantenere alto il valore del fatto a mano e del pezzo unico creando una linea di smaltimento del prodotto che abbia un basso impatto sull'ambiente. I nostri lavori durano più di 10/15 anni: un grande vantaggio ecologico».

Il riconoscimento

Essere tra i mastri ferrai più giovani d'Italia, è per Gabriele e Leonardo sicuramente motivo d'orgoglio, ma i due fratelli non ci pensano e continuano nel loro lavoro: «Avere il papà come insegnante ha due risvolti della medaglia: per quanto possa essere severo, è pur sempre il papà. È sempre stato attento e meticoloso sulla nostra formazione e ci teneva a trasmetterci certi valori. La cosa positiva dell'avere un'azienda di famiglia è che non ci sono segreti: rispetto al rapporto tra un capo e un dipendente esterno, è più facile che il papà ci trasmetta tutti i saperi e le tradizioni del mestiere».