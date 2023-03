Laura Pausini ospite delle radio di Castelfranco e potrà incontrare pochi fortunati fan. Ecco come fare per partecipare all'evento

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Laura Pausini arriva a Castelfranco Veneto per un'intervista radiofonica e per i fan è una ghiotta occasione per incontrarla. Un appuntamento davvero imperdibile per il prossimo 31 marzo per chi canta a squarciagola le canzoni della Pausini da "La solitudine" all'ultima "Un buon inizio". Da mezzogiorno e per tutta l'ora successiva sarà in diretta su Radio Birikina, Radio Bellla & Monella, con le relative televisioni, e su Radio Piterpan. Si racconterà al pubblico ma, soprattutto, presenterà il suo nuovo singolo "Un buon inizio", preludio dell'album che arriverà nei prossimi mesi e che, come di consueto, sarà pubblicato in tutto il mondo.

Ecco come tentare la fortuna per incontrare la Pausini

Ma non sarà la consueta intervista. Sarà un evento che vuole coinvolgere più persone possibili. La diretta

radiotelevisiva sarà ospitata dallo studio capace di accogliere anche una trentina di seguaci della star

globale della musica. La selezione del pubblico che potrà partecipare all'incontro con Laura Pausini è già partita e tutti vi possono partecipare. I fan potranno tentare la fortuna scaricando l'app di una delle tre radio che ospitano la cantante, compilare il form e sperare di essere tra i fortunati vincitori della poltrona per sedersi davanti a Laura e rivolgerle anche alcune domande. Tutte le informazioni sono presenti sui siti di Bellla & Monella, Birikina e Piterpan. E siccome, in studio, ci sarà spazio solo per un limitato numero di persone, per le altre centinaia che converranno a Castelfranco, ci sarà comunque la possibilità di seguire in diretta tutto l'evento del 31 marzo. All'ingresso dell'edificio che ospita gli studi sarà allestito uno spazio con maxischermo per potre garantire a tutti di vedere ed ascoltare ciò che l'artista farà e dirà.