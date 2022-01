Latte, costi fuori controllo per aumento di materie prime e energia: appello dei produttori al Governo

TREVISO - «Le imprese di trasformazione si trovano a dover fronteggiare, con scarso successo, costi aziendali fuori controllo, con incrementi su imballaggi, cartone (+31%), plastica per agroalimentare (+72%) e vetro (+40%) e il boom del costo dell'energia elettrica, passato in media dai 40-45 ai 300 euro a Megawattora e di quello del gas da 0,21 a 1,17 euro a metro cubo».

APPROFONDIMENTI BELLUNO Bollette da capogiro, albergatori choccati: «Cifre raddoppiate,... SUCCESSO A PIAZZOLA Caseus, ecco i migliori formaggi del Veneto CANEVA Prodotti tipici del Friuli, riapre la latteria di Fiaschetti LA STORIA Latteria di Bolzano bellunese: quando il formaggio era solo uno, ma... ALTA PADOVANA «Il latte costa sempre meno, le stalle lavorano in perdita e... IL TERRITORIO «Latte e formaggi sono l'oro del Grappa»: fra le...

È un passaggio di una lettera appello inviata ai governi nazionale e locale dai vertici di Associazione regionale produttori latte del Veneto (Aprolav) e Associazione lattiero casearia del Veneto (Alcave), aggiungendo che «parte di questi aumenti dovevano, come previsto dall'accordo, essere incorporati dalla Grande distribuzione organizzata, effetto avvenuto solo in minima parte». «Alla luce di tutto ciò - si legge nella missiva - si chiede con urgenza un deciso intervento affinché vengano poste in essere misure urgenti per garantire il sostegno al comparto in questo momento di gravissima difficoltà».